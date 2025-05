Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250521.1 Hemmingstedt: 16-Jährige bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hemmingstedt (ots)

In der vergangenen Woche erlitt eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin in Hemmingstedt leichte Verletzungen, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer mit ihr kollidierte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr fuhr die Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad den Neuen Hürdeweg in Richtung Süder-Vahlesweg. Im Straßenverlauf kam ihr ein brauner Jeep entgegen. Um dem Fahrzeug das Passieren zu ermöglichen, wich die 16-Jährige an den rechten Fahrbahnrand aus. Der Jeep-Fahrer hielt jedoch nicht an und blieb auf seiner Spur. Dabei erfasste er das Zweirad, wodurch die Fahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Heide hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell