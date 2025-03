Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrüche in Heessen - Hubschrauber im Einsatz

Hamm-Heessen (ots)

Mehrere Einbrüche ereigneten sich in den Morgenstunden des Montags, 24. März, im Bereich Hamm-Heessen.

Gegen 6.20 Uhr ging der erste Notruf bei der Leitstelle der Polizei Hamm ein. Ein unbekannter Täter hatte an einem Reihenhaus in der Rosa-Luxemburg-Straße eine Fensterscheibe eingeschlagen und wollte so in das Haus eindringen. Der Unbekannte wurde jedoch durch den Hauseigentümer gestört, der durch das Klirren der Scheibe aufwachte. Der Einbrecher flüchtete daraufhin durch den Garten in unbekannte Richtung.

Wenige Minuten später kam es auch in der Straße "Im Busch" zu einem Polizeieinsatz. Ein unbekannter Täter drang durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Auch hier konnte der Unbekannte durch die Eigentümerin gestört werden, die durch Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam wurde. Der Täter flüchtete mit zwei Mobiltelefonen als Diebesgut zusammen mit einer weiteren unbekannten Person durch das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte, der sich in dem Einfamilienhaus in der Straße "Im Busch" aufhielt, trug laut Zeugenaussagen eine weiße Jacke sowie einen schwarzen Rucksack und hatte einen dunklen Teint.

Der Einbrecher in der Rosa-Luxemburg-Straße wird von Zeugen als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine helle Jacke und war mit Kapuze und Mütze maskiert.

Ein angeforderter Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte aus Hamm bei der intensiven Fahndung nach den Tätern, die jedoch erfolglos blieb.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell