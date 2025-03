Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 23-Jähriger randaliert im Pizzataxi - Festnahme wegen Haftbefehls

Hamm-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Hamm sorgte am Freitagabend, 21. März, für Aufsehen, als er in einem Pizzataxi vor einer Pizzeria an der Eschenallee randalierte.

Gegen 23 Uhr stieg er in das Pizzataxi ein und beschädigte unter anderem den Innenspiegel des Fahrzeugs. Die genauen Beweggründe für sein Handeln sind nicht bekannt. Ob er eine hitzige Debatte über Ananas auf der Pizza führen wollte oder den Lieferdienst mit einem echten Taxi verwechselte, bleibt offen. Fest steht jedoch, dass der 23-Jährige durch sein aggressives Verhalten den Mitarbeiter der Pizzeria dazu veranlasste, die Polizei zu verständigen.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann aus Hamm vor Ort an und nahmen ihn zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Dort stellte sich schnell heraus, dass seine bis dahin angegebenen Personalien frei erfunden waren, da andere Einsatzkräfte den 23-Jährigen wiedererkannten. Auch der Grund für die extra veranlasste Namensänderung war schnell geklärt: Der Mann aus Hamm wurde per Haftbefehl gesucht.

Ob er das Pizzataxi tatsächlich bestiegen hatte, um über die kulinarischen Vorzüge von Ananas auf Pizza zu debattieren oder aus weniger schmackhaften Gründen - das bleibt ein Rätsel. Fest steht: Der Mann wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass falsche Angaben zur eigenen Identität eine Ordnungswidrigkeit darstellen und entsprechend verfolgt werden. Und so manche Pizzadiskussion lässt sich vielleicht besser in geselliger Runde führen als im Pizzataxi selbst. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell