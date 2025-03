Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte verletzten 56-Jährigen mit Reizgas - Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 56-jähriger Mann wurde am Freitagabend in Plankstadt von zwei unbekannten Männern angegriffen und mit Reizgas verletzt.

Der Mann kehrte gegen 23 Uhr mit seiner Begleiterin zu seiner Wohnanschrift in der Straße "Am Ochsenhorn" zurück. Als er sich durch das Tor auf das Anwesen begab, tauchten hinter ihnen plötzlich zwei maskierte Männer auf und schossen dem 56-Jährigen mit einer Pistole Reizgas ins Gesicht. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten in Richtung der dortigen Brauerei. Die Begleiterin des Mannes folgte den beiden Maskierten und konnte beobachten, wie diese in ein helles Auto stiegen und davonfuhren.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

- Männlich - Schwarz gekleidet - Trugen schwarze Masken - Ca. 180 bis 185 cm groß - Einer der Männer trug eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen seitlich

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen Audi Q 3 oder Q 5, neueres Modell, gehandelt haben.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

