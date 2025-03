Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 16-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag versuchte ein 16-jähriger Rollerfahrer im Stadtteil Handschuhsheim, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete vor den Beamten.

Der 16-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen 17 Uhr in der Trübnerstraße auf, da er mit einem nicht versicherten Motorroller unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenwagens gab der junge Mann Gas und fuhr über die Fritz-Frey-Straße in Richtung Dossenheimer Landstraße davon. Hier fuhr er entgegen der Fahrtrichtung weiter und nutzte schließlich auch den rechtsseitigen Gehweg. Er konnte schließlich an einem Tankstellengelände eingeholt und seine Fahrt gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des 16-Jährigen wurde festgestellt, dass der Roller nicht über den notwendigen Versicherungsschutz verfügte. Zudem war der Rollerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zu guter Letzt war der Roller auch manipuliert, sodass seine Höchstgeschwindigkeit nicht, wie vorgesehen, bei 45 km/h, sondern bei 65 km/h lag.

Der Roller wurde als Beweismittel sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Zudem erwarten ihn ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die StVZO.

