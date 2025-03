Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer überfährt an Ampel beinahe Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Am Donnerstag fiel einem Verkehrsteilnehmer um kurz vor 14 Uhr ein Opel aufgrund dessen Fahrweise auf der Rohrbacher Straße auf. Der Zeuge sah, dass der Fahrer augenscheinlich mit seinem Smartphone telefonierte und dadurch abgelenkt war. So übersah der 35-jährige Opelfahrer auf Höhe der Rheinstraße eine rote Ampel. Der Zeuge, welcher hinter dem Opel herfuhr, verständigte die Polizei. Kurze Zeit später, auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Marktscheide", ignorierte der Fahrer erneut das für ihn geltende Rotlicht an der Ampel. Dies hätte beinahe schlimme Folgen nach sich gezogen, denn eine Fußgängerin war just in diesem Augenblick dabei, die Straße zu überqueren. Die Frau konnte sich nur durch einen Sprung zurück auf den Gehweg retten, sonst wäre sie von dem Auto erfasst worden. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd stoppte den Mann, bevor Schlimmeres passieren konnte. Hinweise auf eine verminderte Fahrtüchtigkeit ergaben sich bei der Kontrolle des Mannes nicht. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

