Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - PM 1

Mannheim (ots)

Um kurz nach 7 Uhr kam es am Montag in der Möhlstraße auf der Höhe einer Autowaschanlage zu einem Unfall zwischen einem abbiegenden BMW und der Straßenbahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich keine Fahrgäste in der Bahn und im Auto wurde, trotz des erheblichen Blechschadens, niemand schwer verletzt. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. In dem Bereich kann es zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell