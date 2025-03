POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Brandausbruch im Keller löst Feuerwehreinsatz aus

Hemsbach (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Citroen die BAB 5 in Richtung Darmstadt und fuhr an der AS Hemsbach von dieser ab, um weiter nach Hemsbach zu fahren. Als die 49-Jährige auf die L 3110 einbog übersah sie nach derzeitigen Ermittlungen den von links kommenden ...

mehr