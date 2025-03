Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Gefährliche Körperverletzung in einem Imbiss

Mannheim (ots)

Am 08.03.2024 kam es gegen 20:45 Uhr vor einem Imbiss im Stadtteil Feudenheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei und meldeten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, welche im weiteren Verlauf eskalierte, sodass es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten kam. Durch das Einschreiten zweier bislang unbekannter männlicher Personen konnte die Auseinandersetzung nach draußen vor den Imbiss verlagert werden, wo sich die Streithähne weiterhin gegenseitig mit Fäusten traktierten. Im weiteren Verlauf der Handlung nahm der 42-jährige Tatverdächtige ein Küchenmesser an sich und fügte damit dem 37-Jährigen eine Schnittwunde an der Wange zu. Im Anschluss verließ der 42-Jährige die Örtlichkeit. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte der 37-Jährige blutend vor dem Imbiss angetroffen werden, wenige Minuten später traf der 42-Jährige erneut an der Tatörtlichkeit ein. Nach Leistung der Erste-Hilfe-Maßnahmen durch den polizeilich verständigten RTW vor Ort, wurde der 37-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen die bei den beiden Tatbeteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

