Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250522.1 Dägeling: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Dägeling (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dägeling hat sich am Mittwochabend ein 32-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wich der Mann einem Transporter aus, der ihm die Vorfahrt nahm, und prallte in der Folge gegen einen Baum. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Gegen 22:25 Uhr befuhr der 32-Jährige mit einem Opel die Landesstraße 119 aus Dägeling kommend in Richtung Itzehoe. Zeitgleich beabsichtigte ein dunkler Transporter, aus der Straße Kaddenbusch nach links auf die Itzehoer Straße einzubiegen. Dabei nahm er dem Opel die Vorfahrt.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in einen Straßengraben. Der Opel kippte auf das Dach und prallte gegen einen Baum. Der unbekannte Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Die Feuerwehren Dägeling und Itzehoe befreiten den schwerverletzten Mann mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei Itzehoe hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per Mail an Itzehoe.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell