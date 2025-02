Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einer Lagerhalle in Kiel-Schilksee

Kiel (ots)

In der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ging um 08:12 Uhr ein Notruf aus der Straße "Alter Kirchweg" in Kiel Schilksee ein. Ein aufgeregter Anrufer meldete einen brennenden Traktor in einer Lagerhalle für Boote und diverse Landwirtschaftliche Verbrauchsgüter. Sofort wurde ein großes Aufgebot an Einsatzkräften mit dem Stichwort, Feuer Groß, zu dem Objekt alarmiert. Auf Anfahrt konnten die Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung feststellen. Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, das der Einsatz schneller abgearbeitete werden konnte als gedacht und eine großes Feuer verhindert werden konnte. Der brennende Traktor wurde durch umsichtiges und schnelles Handeln der Personen vor Ort bereits aus der Halle entfernt und konnte durch die Ersteintreffende Freiwillige Feuerwehr aus Schilksee, mit einem C-Rohr, im Außenbereich der Halle gelöscht werden. Die verrauchte Lagerhalle wurde abkontrolliert, kleinere verbliebene Brandstellen mit einem weiteren C-Rohr abgelöscht und die Halle belüftet. Bereits 20 Minuten nach der Alarmierung konnte Feuer aus gemeldet werden. Verletzte Personen gab es bei dem Einsatz nicht. Am Einsatz waren ca. 60 Einsatzkräfte der Nord und Hauptwache der BF sowie der FF Schilksee, Elmschenhagen und Russee beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell