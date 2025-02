Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Verkehrsunfall in Kiel-Pries

Kiel (ots)

Heute morgen im beginnenden Berufsverkehr ereignete sich in Kiel-Pries ein Verkehrsunfall in der Straße Prieser Strand. Bei dem Unfall kollidierten kurz vor 06:00 Uhr zwei Autos frontal miteinander. Ein Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Er konnte durch die Feuerwehr zügig aus seiner Zwangslage befreit werden. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Fahrer blieb unverletzt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswache Nord sowie der Freiwilligen Feuerwehr Schilksee. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell