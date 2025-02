FW-Kiel: Einsatzerstinformation: Brennt Traktor in einer Lagerhalle

Kiel (ots) - Am Montag, den 17.02.2025 wurde der Integrierte Regionalleitstelle Mitte in Kiel um 13.55 Uhr ein Feuer im 8. Obergeschoss eines Hochhauses in Kiel-Mettenhof gemeldet. Aufgrund der gemeldeten Lage eines Feuers in einem Hochhaus wurde direkt ein größeres Kräfteaufgebot mit 2 Löschzügen der Berufsfeuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren Kiel-Suchsdorf und Kiel-Russee, dem Rettungsdienst sowie ...

mehr