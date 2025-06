Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Motorradfahrer schwer verletzt, Unfall auf der Straße Bilk

Wettringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bilk ist am Freitagnachmittag (30.05.25) gegen 17.30 Uhr ein 49-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Wettringen fuhr mit seiner Ducati auf der Straße Bilk in Richtung Niedersachsen. Zur selben Zeit war ein 64-jähriger Autofahrer aus Wettringen in Richtung Wettringen unterwegs. Kurz hinter dem Kreisverkehr Bilker Straße wollte der Autofahrer nach links abbiegen. Dazu fuhr er ersten Erkenntnissen zufolge auf die Gegenfahrbahn. Er übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wich nach rechts aus und kam dann ins Schleudern. Er stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

