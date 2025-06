Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Baucontainer aufgebrochen, Geräte und Kabel gestohlen

Greven (ots)

In Reckenfeld haben unbekannte Täter in einem Neubaugebiet am Indiacaweg in der Zeit zwischen Freitag (30.05.25), 17.00 Uhr und Montag (02.06.25), 06.30 Uhr einen Baucontainer aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss eines Containers auf Höhe der Hausnummer 17. Sie stahlen daraus mehrere Arbeitsgeräte, darunter einen Stemmhammer, zwei Winkelschneider, einen Akku-Schrauber sowie Kabel. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesem Diebstahl entgegen, bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

