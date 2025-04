Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kreuzung L228

B57 - Zeugen gesucht!

Linnich (ots)

Am Montagmorgen (31.03.2025) ereignete sich an der Kreuzung L228 / B57 in Linnich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 49-Jähriger aus Selfkant gegen 05:35 Uhr die L228 aus Richtung Lindern kommend und beabsichtigte an der Kreuzung B57 weiter geradeaus in Richtung Linnich zu fahren. Dabei kollidierte er mit einem 31-Jährigen aus Linnich, der mit seinem Krad die B57 in Richtung Gereonsweiler befuhr. Durch den Aufprall erlitt der 31-Jährige schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Das Motorrad des Linnichers wurde total beschädigt, der Sachschaden am Pkw des 49-Jährigen wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 02421 949-5235 und außerhalb der der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell