POL-DO: Radfahrer bei Alleinunfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0157 Ein 54-jähriger Dortmunder ist am Sonntagabend (16. Februar) nach einem Wohnungsbrand in Dortmund Mitte trotz Reanimation gestorben. Aufmerksame Hausbewohner hatten gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie Brandgeruch in dem fünfgeschossigen Wohnhaus in der Carl-Holtschneider-Straße bemerkt hatten. Die Einsatzkräfte der ...

