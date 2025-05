Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Hitziges Dilemma auf dem Vordach

Einsatzkräfte retten Katze aus luftiger Lage

Viernheim (ots)

Bereits am Montagnachmittag (19.05.) kam es in der Rathausstraße zu einem tierischen Einsatz, der Feuerwehr, Stadtpolizei und die Polizei gemeinsam auf den Plan rief. Gegen 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass sich eine Katze aus einem dortigen Mehrfamilienhaus auf das Vordach verirrt hat und seit über einer Stunde dort in der Sonne ausharrt. Jegliche Versuche das Tier vom Dach zu locken verliefen ergebnislos. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr Viernheim mit einer Drehleiter die Katze aus ihrem Dilemma befreien, vom Dach herunterholen und an ihre Besitzer übergeben. Die Stadtpolizei und eine Streife der Polizeistation Lampertheim sperrten im Rahmen der Einsatzmaßnahmen für kurze Zeit die Rathausstraße ab.

