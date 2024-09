POL-NB: Tunesischer Störer beschäftigt Demminer Polizei

Neubrandenburg (ots) - Am 16.09.2024 um 12:30 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Stauffenberg Straße in Malchow zu einem Polizeieinsatz. Ein 30-jähriger polnischer Kunde des Geschäfts steckte zwei Flaschen alkoholische Getränke ein, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes informierte daraufhin die Polizei, da die Identität der Person bis zu diesem Zeitpunkt unklar war. Für weitere ...

mehr