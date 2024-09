Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb durch Detektiv gestellt

Malchin (ots)

Am Abend des 13.09.2024 wurde im Netto-Markt in der Teichstraße in Malchin ein Ladendieb gemeldet. Demnach soll ein 43-jähriger Deutscher aus Malchin mehrere Dosen mit alkoholischen Getränken, ohne alle zu bezahlen, in eine Einkauftstüte gesteckt und im Anschluss den Kassenbereich verlassen haben. Hierbei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und auf sein Handeln angesprochen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 25-jährigen Ladendetektiv und dem Beschuldigten, bei der niemand verletzt wurde. Weiterhin beleidigte und bedrohte der 43-Jährige den Ladendetektiv. Die Polizei wurde gegen 20:15 Uhr über den Sachverhalt informiert und kam vor Ort. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten und seinem Einkaufsbeutel konnten zehn Dosen alkoholischer Getränke aufgefunden werden. Gegen den Ladendieb wurde eine Strafanzeige wegen Räuberischen Diebstahls, Beleidigung und Bedrohung aufgenommen.

