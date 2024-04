Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz in Hambühren

Wietze (ots)

Am 28.03.2024 ist es in der Zeit zwischen 12:00 und 15:45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Hehlenbruchweg in Hambühren zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde an einem grauen Cupra das vordere Kennzeichen beschädigt. Zu dem verursachenden Fahrzeug liegen derzeit keinerlei Hinweise vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

