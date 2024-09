POL-NB: Doch kein Autodiebstahl

Malchin (ots) - Am Abend des 13.09.2024 wurde im Netto-Markt in der Teichstraße in Malchin ein Ladendieb gemeldet. Demnach soll ein 43-jähriger Deutscher aus Malchin mehrere Dosen mit alkoholischen Getränken, ohne alle zu bezahlen, in eine Einkauftstüte gesteckt und im Anschluss den Kassenbereich verlassen haben. Hierbei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und auf sein Handeln angesprochen. Es kam zu einer ...

mehr