POL-HL: HL - St. Lorenz / Polizei stellt Fahrräder nach Verdacht des Diebstahls sicher - Tatverdächtige ermittelt

Polizei stellt Fahrräder nach Verdacht des Diebstahls sicher - Tatverdächtige ermittelt

Lübeck (ots)

Aktuell bearbeitet die Kriminalpolizei Lübeck mehrere Fahrraddiebstähle, die in der Nacht vom 11.01.2025 auf den 12.01.2025 (Samstag auf Sonntag) in Lübeck St. Lorenz stattgefunden haben. In der Sache haben Polizeibeamte drei Fahrräder in Bad Schwartau sichergestellt. Bei der Suche nach den Eigentümern bittet die Polizei um Unterstützung der Bevölkerung.

Nachdem Polizeibeamten am Sonntagmorgen (12.01.2025) in Bad Schwartau ein 16-jähriger Tatverdächtiger mit einem entwendeten Fahrrad aufgefallen war, konnten Ermittler aufklären, dass es in der vorhergegangenen Nacht zu mehreren Diebstahlstaten am Lübecker Hauptbahnhof im Bezug auf Fahrräder gekommen ist. Zwei weitere Fahrräder fanden die Beamten nach Hinweisen des Tatverdächtigen in Bad Schwartau auf.

Die Polizei in Bad Schwartau stellte die drei Fahrräder sicher. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Victoria für Damen, ein blaues Herrenrad der Marke Giant sowie ein dunkles Trekkingrad mit der Aufschrift "Safari Arms".

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizei gegen den 16-jährigen und einen weiteren, 19-jährigen, Tatverdächtigen aus Lübeck.

Da die Fahrräder bisher keinen angezeigten Taten zugeordnet werden konnten, ersucht die Polizei um Mithilfe bei der Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümer. Eigentümer oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Lübeck unter der Telefonnummer 0451-1310 oder per E-Mail, k15.luebeck.bki@polizei.landsh.de, in Verbindung zu setzen.

