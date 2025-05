Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Großbrand im Jahr 2018

Nach neuem Hinweis - Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei suchen Zeugen

Grasellenbach (ots)

Am 13. Juli 2018, gegen 21.30 Uhr, kam es zu einem Großbrand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Grasellenbach (wir haben berichtet). Der Brandschaden belief sich auf mehrere Millionen Euro. Die Kriminalpolizei geht im Rahmen ihrer Ermittlungen von Brandstiftung als Ursache für den Großbrand aus. Nach einem neuen Hinweis wenden sich die Ermittler des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt nach sieben Jahren nun noch einmal an die Öffentlichkeit.

In Brandortnähe wurde damals ein 40 bis 50 Jahre alter Mann gesehen, welcher sich laut Zeugen auffällig verhalten haben soll. Der Mann, vermutlich Deutscher, war mit einem Audi A6 mit DA-Kennzeichen unterwegs und trug neben Waldarbeiterschuhen eine auffällige rote Arbeitshose.

Wer kann Hinweise geben, um welche Person oder welches Fahrzeug es sich hierbei gehandelt haben könnte? Die Ermittler bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit dem Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte in dieser Sache behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

