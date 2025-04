POL-SU: Einbruch in Lagerhalle - Kupferkabel für mehrere tausend Euro entwendet

Ruppichteroth (ots) - Am 24. Mai 2024 kam es in einem Getränkemarkt zu einem Diebstahl von Zigaretten. Zwei Tatverdächtige wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Gegen 16:15 Uhr betraten eine weibliche und eine männliche Person das Geschäft an der Straße "Am Juliusstollen" in Ruppichteroth. Während die weibliche Tatverdächtige augenscheinlich ...

