Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Lichtbildern nach Ladendieben

Ruppichteroth (ots)

Am 24. Mai 2024 kam es in einem Getränkemarkt zu einem Diebstahl von Zigaretten. Zwei Tatverdächtige wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Gegen 16:15 Uhr betraten eine weibliche und eine männliche Person das Geschäft an der Straße "Am Juliusstollen" in Ruppichteroth. Während die weibliche Tatverdächtige augenscheinlich Schmiere stand, begab sich ihr Mittäter hinter die Kasse und entwendeten mehrere Schachteln Zigaretten in einem Gesamtwert von rund 300 Euro.

Die Polizei konnte nun einen richterlichen Beschluss erwirken, wonach die Bilder der Überwachungskamera zur Veröffentlichung freigegeben wurden.

Diese können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/164794 eingesehen werden.

Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell