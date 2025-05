Rüsselsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (18.5.) zwischen 17 und 18 Uhr gewaltsam Zutritt in die Gerhart-Hauptmann-Schule in der Straße "Im Reis". Nachdem die ungebetenen Besucher ins Innere gelangten, beschädigten sie diverses Eigentum der Schule und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Lautsprecheranlage. Nach erster ...

