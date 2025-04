Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist auf dem Hauptfriedhof

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 19. April, hat sich ein Mann gegenüber einer 25-Jährigen am städtischen Hauptfriedhof an der Viersener Straße in schamverletzender Weise gezeigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr. Nach eigenen Angaben sei die Frau aus Richtung Birkenallee zu Fuß über den Friedhof in Richtung Viersener Straße gegangen. In der Mitte des Geländes habe sie eine Person wahrgenommen, welche an einem Holzpavillon saß. Als sie sich dem Mann näherte sei dieser aufgestanden, habe seine Hose vollständig heruntergezogen und sein Glied vor ihr entblößt. Die Frau flüchtete daraufhin sofort.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er sei zwischen 20 und 50 Jahre alt gewesen. Sein Erscheinungsbild ordnete die Frau als südländisch ein. Er trug kurze, dunkle Haare, ein weißes T-Shirt und eine weiße Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

