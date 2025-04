Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus in Lürrip

Mönchengladbach (ots)

An der Volksbadstraße drangen unbekannte Täter am Mittwochnachmittag, 16. April, in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Wertsachen.

Vermutlich zwischen 14.45 und 17.45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Lürrip, indem sie ein Fenster und die Terrassentür beschädigten. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Beute, wobei sie einen Laptop, eine geringe Menge Bargeld und eine Sammlermünze stahlen.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort mögliche Spuren und ermittelt nun in dem Fall. Hierbei nimmt sie sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell