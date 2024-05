Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Fahrzeuge ausgeräumt - Zeugen gesucht

In den Bad Rappenauer Ortsteilen Babstadt und Grombach wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag fünf Fahrzeuge von Unbekannten geöffnet und Wertsachen daraus gestohlen. Zwei Fahrzeuge waren in der Limesstraße in Babstadt geparkt, die anderen in der Wiesenstraße und der Adersbacher Straße. In Grombach wurde ein Fahrzeug in der Johannes-Moll-Straße angegangen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Höhe des entwendeten Diebesguts können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in der Tatnacht rund um die angegebenen Straßen verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Unbekannte brachen am vergangenen Freitag in ein Wohnhaus in der Badener Straße in Heilbronn ein. Nun sucht sie Polizei nach Zeugen. Der oder die Täter drangen zwischen 16 Uhr und 23.30 Uhr über ein Fenster an der Gebäuderückseite in das Haus ein und durchwühlten alle Zimmer. Die Einbrecher entwendeten Schmuck, Bargeld und eine Spielekonsole im Wert von etwa 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

A81/ Möckmühl: Alkoholisiert Unfall verursacht

Mit einem Atemalkoholwert von fast 1 Promille verursachte ein Autofahrer am Samstagabend auf der Autobahn 81 bei Möckmühl wohl einen Verkehrsunfall. Der 44-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr in seinem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken, als er vermutlich bei einem Blick auf sein Navigationsgerät die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Mercedes kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin der Autofahrer das Steuer nach links riss. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin quer über die Fahrbahn, kollidierte mit der Mittelleitplanke und geriet dann wieder nach rechts, wo das Auto erneut von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen stehen blieb. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur Behandlung und zur Abgabe einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Heilbronn: Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in Heilbronn-Böckingen, sucht die Polizei nach einem am Unfall beteiligten Fahrradfahrer. Der von Zeugen, als etwa 18 Jahre alt beschriebene Mann, radelte am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr die Heckenstraße hangabwärts und kollidierte dabei aus unbekannten Gründen mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes. Dabei zog sich der Fahrradfahrer, der wohl mit einem dunkelgrünen Pedelec unterwegs war, Verletzungen an der Hand zu. Er wurde von Zeugen auf den Unfall angesprochen, gab bei diesen jedoch falsche Personalien an. Am Mercedes entstanden Schäden in Höhe von wenigen hundert Euro. Der Fahrradfahrer oder weitere Zeugen, die Angaben zu dessen Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Heilbronn: Schrauben in Reifen gedreht

Nachdem Unbekannte letzte Woche mehrere Schrauben in die Reifen eines in Heilbronn-Frankenbach geparkten BMWs drehten, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Die fünf Schrauben wurden zwischen dem vergangenen Mittwoch und vergangenem Freitag in drei Reifen des in der Ansbacher Straße geparkten Autos angebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Eppingen: Bei Unfall nicht angeschnallt

Ein 17-Jähriger, der bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Eppingen nicht angeschnallt in einem der beteiligten Fahrzeuge saß, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 32-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr in seinem Chevrolet auf der Landesstraße 592 von Richen in Richtung Gemmingen, als er wohl aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geriet. Der entgegenkommende 24 Jahre alte Fahrer eines Trabants, versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und kam dabei mit seinem Wagen von der Straße ab. Der Trabbi überschlug sich mehrfach, wodurch der 17-Jährige, der als Beifahrer im Fahrzeug saß, aus dem Auto geschleudert wurde. Er und der leichtverletzte Fahrer des Pkws wurden von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Am Auto entstanden Schäden, die die Polizei ersten Schätzungen nach mit rund 5.000 Euro beziffert.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf rund 10.000 Euro schätzt die Polizei den bei einer Unfallflucht am Samstagabend entstandenen Sachschaden an einem Opel Corsa. Der Wagen stand ab etwa 22.45 Uhr bis kurz nach Mitternacht am Fahrbahnrand der Heilbronner Rollwagstraße. In diesem Zeitraum muss der Fahrer eines unbekannten Autos mit dem Opel kollidiert sein und diesen dabei an der Fahrerseite schwer beschädigt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell