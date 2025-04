Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Mönchengladbach über Ostern

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Gründonnerstag und Ostermontag wurden mehrere Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet.

So gelangten am 17.04.2025, zwischen 16.30 Uhr und 19.50 Uhr unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus auf der Alsstraße und brachen dort in der 2. Etage eine Wohnungstür auf. Die Schlafräumlichkeiten wurden durchwühlt. Aus der Wohnung wurde eine größere Menge Goldschmuck entwendet. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt entkommen.

Auf der Wehrstraße in Odenkirchen brachen am 18.04.2025, gegen 01.30 Uhr zwei unbekannte, nicht näher zu beschreibende männliche Täter in eine Bäckerei ein, wobei ein Täter die Bäckerei betrat und der zweite Täter am Eingang stehen blieb und das Umfeld beobachtete. Es wurden eine Geldkassette sowie Bargeld entwendet.

Am 19.04.2025, gegen 05.15 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Eingangstür eines Kioskes auf der Regentenstraße ein und konnte so in den Innenraum gelangen. Dort entwendete er vermutlich mehrere deponierte Pakete und flüchtete mit einem E-Scooter. Auf der Flucht verlor er augenscheinlich einige dieser Pakete. Er wird wie folgt beschrieben. Männlich, ca. 180cm-185cm groß. Er trug zur Tatzeit eine weiße OP-Maske, eine dunkle Jacke sowie Jeans. Der Gesamterscheinung nach, wirkte der Täter wohnungslos.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei nimmt sie sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (ls)

