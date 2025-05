Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Eberstadt: "Sichere Innenstadt" - Kontrollen im Personennahverkehr und in Gaststätten

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Konzeptes "Sichere Innenstadt" führten Kräfte des 2. Polizeireviers, unterstützt von Beamtinnen und Beamten der hessischen Bereitschaftspolizei, am Montagabend (19.5.) Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr und in Gaststätten durch.

Mit besonderem Blick auf das Waffenverbot im Personennahverkehr überprüften die Ordnungshüter von 16.30 bis 19 Uhr 62 Personen am Hauptbahnhof in Darmstadt und richteten hierfür eine Kontrollstelle am Platz der deutschen Einheit ein. Zwei Personen müssen sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, da die Beamtinnen und Beamten bei ihnen ein Taschenmesser feststellen konnten.

Im Anschluss begaben sich die Polizeikräfte zur Haltestelle "Frankenstein" in Eberstadt und führten dort weitere Überprüfungen von 20 bis 21 Uhr durch. Hierbei wurden 53 Personen kontrolliert. Auffällige Feststellungen machten die Polizisten nicht.

Von 21 bis 22 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte zwei Gaststätten in der Bleichstraße in Darmstadt. Hierbei gerieten insgesamt 6 Personen in den Fokus der Einsatzbeamten und wurden einer Kontrolle unterzogen. Zu strafrechtlichen Beanstandungen kam es hierbei nicht.

