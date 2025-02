POL-PDLD: Begleitetes Fahren ohne Begleitperson

Billigheim-Ingenheim, Hauptstraße (ots) - In der Nacht auf den 25.02.2025, gegen 02:25 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Landau ein Einbruch in ein Blumengeschäft gemeldet. Zwei bislang unbekannte Täter gelangten durch Einwerfen einer Scheibe in das Innere. Als die im Geschäft verbaute Vernebelungsanlage aktiviert wurde, flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug in ...

mehr