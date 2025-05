Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Brand in einem Mehrfamilienhaus ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Griesheim (ots)

Am Dienstagabend (20.5.) kam es in der Kantstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer in einer der dortigen Wohnungen informiert. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei der Brandursache um einen Gegenstand auf dem eingeschalteten Herd. Ein Bewohner der betroffenen Wohnung brachte das Feuer selbstständig unter Kontrolle und löschte dieses. Die weiteren Maßnahmen übernahm die alarmierte Feuerwehr.

Eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses klagte über Atemwegsbeschwerden, weshalb sie zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Weitere Informationen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

