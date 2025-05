Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Einbruch in Autohaus

Am Wochenende wurde in Norden eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Autohaus in der Heringstraße. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Unfall mit drei Verletzten

Am Montag wurden bei einem Unfall in Lütetsburg drei Personen leicht verletzt. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin beabsichtigte gegen 12.10 Uhr vom Torfweg nach links in die Küstenbahnstraße abzubiegen. Sie übersah dabei die 52-jährige vorfahrtsberechtigte Mercedes-Fahrerin. Die beiden Fahrerinnen und der 19 Jahre alte Beifahrer im VW wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Norden - Mit Verkehrszeichen kollidiert und geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Freitag in Norden geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer kollidierte in der Straße Am Hafen mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel mittig der Fahrbahn. Nach dem Zusammenstoß entfernte er sich vom Unfallort, ohne erforderliche Maßnahmen zu treffen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen BMW, der im Anschluss Beschädigungen an der Frontschütze aufwies. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Wiesmoor - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte in Wiesmoor hielten am Montag einen Kleinkraftrad-Fahrer an und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass der 70-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem war das Versicherungskennzeichen bereits abgelaufen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Brandgeschehen

Aurich - Brand eines Einfamilienhauses

Am Montag hat es in Aurich gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache brach gegen 22 Uhr in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in der Lützowallee ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude unverletzt und eigenständig verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

