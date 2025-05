POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Sonntag, dem 18.05.2025

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 18.05.2025

Landkreis Aurich

Südbrookmerland - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Radfahrenden

Am Samstagabend gegen 21:05 Uhr fuhren ein 25-jähriger und eine 26-jähriger Mann mit ihren Fahrrädern nebeneinander auf der Süderstraße (Moordorf) in Fahrtrichtung Mittelweg. Aus bisher ungeklärten Gründen verkeilten sich dabei ihre Fahrradlenker, woraufhin der 25-Jährige stürzte und sich am Kopf verletzte. Der Mann wurde anschließend von einem Rettungswagen in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Zudem ist der Unfall polizeilich aufgenommen worden.

Wiesmoor - Illegale Müllentsorgung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein aufmerksamer Bürger einen vermeintlichen Gebäude- bzw. Schuppenbrand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Wiesmoor. Bei Eintreffen konnten die eingesetzten Beamten und die örtliche Feuerwehr jedoch feststellen, dass ein 59-jähriger Mitarbeiter auf dem Gehöft einen Müllberg illegal in Brand gesetzt hat. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Friedeburg - Im Rausch Unfall versursacht

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr kam es zu einem Unfall in der Friedeburger Hauptstraße. Der 43-jährige Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Straßenlaterne. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung beim Fahrzeugführer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht!

Am Freitagvormittag wurde in der Zeit von 06:50 Uhr bis 11:00 Uhr der Pkw (Opel,grau) der Geschädigten mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Pkw wurde auf einem Parkplatz im Leepenser Weg geparkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

