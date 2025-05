Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 17.05.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Motorradfahrer verunfallt und leicht verletzt

Am Samstagmorgen befuhr ein 17-jähriger Mann aus Wittmund mit seinem Leichtkraftrad die Schrahörnstraße/K105 in Richtung B72. In Höhe des Abschnitts 10, Station 1.7 kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 17-jährige Mann verletzte sich zum Glück nur leicht und wurde mit einem RTW in ein anliegendes Krankenhaus verbracht.

Aurich - mehrere Diebstähle aus PKW

Am Samstagmorgen stellten mehrere Geschädigte im Innenstadtbereich und im OT Sandhorst fest, dass ihre PKW angegangen und durchwühlt worden sind. Seitens der Polizei erfolgte eine ausführliche Tatortaufnahme. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zur Täterschaft oder zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Hinte - Fahren ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 35-jährigen Autofahrer in Hinte. Im Zuge der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der genutzte Pkw nicht versichert ist. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, woraufhin ein Drogenvortest erfolgte. Dieser verlief positiv. Es wurde dem 35-jährigen Mann aus Emden die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Upgant-Schott - Betrunkener Autofahrer

In der Nacht zu Samstag kam es zu einer Verkehrskontrolle eines Kradfahrers in Upgant- Schott. Ein 51-jähriger Mann befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Upganter Straße, als eine Streifenwagenbesatzung den Mann kontrollierte. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell