Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fensterscheibe beschädigt

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Scheibe eines Kiosks in Aurich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen warfen unbekannte Täter die Fensterscheibe in der Norderstraße ein und flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag wurde eine Jugendliche bei einem Unfall in Großheide schwer verletzt. Ein Jugendlicher beabsichtigte gegen 12.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Großheider Straße in Richtung Dorfstraße zu überqueren. Auf dem Gepäckträger seines Rades saß eine jugendliche Mitfahrerin. Der Radfahrer übersah einen 53 Jahre alten, aus Großheide kommenden, VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Die Jugendliche wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und wurde vorsorglich auch in ein Krankenhaus gefahren.

