POL-AUR: Friedeburg - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Marienhafe (ots) - Marienhafe - Vermisste Person gefunden Die am Donnerstag in Marienhafe gesuchte Person ist gefunden worden. Gegen 12.45 Uhr wurde der Senior in der Baumeister-Martens-Straße unter einer Hecke gefunden. Der Mann ist wohlauf, wird aber routinemäßig in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Mithilfe. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Rückfragen ...

mehr