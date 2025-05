Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am Mittwoch hielten Polizeibeamte in Berumbur einen Autofahrer an und kontrollierten ihn. Sie stellten dabei fest, dass der 25 Jahre alte Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und sein VW nicht zugelassen war. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Norden - Durch Unfall um die eigene Achse gedreht

Am Mittwoch stießen in Norden zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 64 Jahre alte Toyota-Fahrerin war gegen 14 Uhr auf der Ufke-Cremer-Straße in Richtung Johann-Reil-Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Hollweg übersah sie den vorfahrtberechtigten 47-jährigen Skoda-Fahrer, der in Richtung Im Spiet fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Skoda einmal um die eigene Achse gedreht. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Brandgeschehen

Aurich - Feuer auf Gartenbaugelände

Am Mittwoch hat es in einer Gärtnerei in Aurich gebrannt. Auf einem Gartenbaugelände im Pollerweg fing aus bisher ungeklärter Ursache ein Container Feuer. Durch das Feuer, dass gegen 13 Uhr ausbrach, wurde auch die Fassade eines Gewächshauses beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wurde auf ungefähr 3000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

