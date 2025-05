Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Verurteilung nach Ladendiebstahl

Esens - Zusammenstoß mit Radfahrerin

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Verurteilung nach Ladendiebstahl

Am Mittwochabend hat es in Wittmund einen Ladendiebstahl gegeben. Ein 21 Jahre alter Mann versteckte in einem Supermarkt in der Esenser Straße Waren im Wert von über 300 Euro in seinem Rucksack. Ohne zu bezahlen, passierte er im Anschluss den Kassenbereich. Ein Mitarbeiter des Marktes sprach ihn an und rief die Polizei. Zur Identitätsklärung wurde der Mann vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige wurde bereits am Donnerstag im Wege des besonders beschleunigten Verfahrens aufgrund der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft Aurich vom Amtsgericht Aurich zu einer Geldstrafe verurteilt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Verkehrsgeschehen

Esens - Zusammenstoß mit Radfahrerin

In Esens sind am Donnerstag eine Radfahrerin und ein Auto zusammengestoßen. Ein 72 Jahre alter Renault-Fahrer fuhr gegen 17.20 Uhr auf der Neuharlingersieler Straße in den dortigen Kreisverkehr ein. Als er den Kreisverkehr in Richtung stadteinwärts verlassen wollte, übersah er die von rechts kommende 33-jährige Pedelec-Fahrerin samt Fahrradanhänger. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die 33-Jährige und ihr im Fahrradanhänger sitzendes Kind wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell