Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 35-Jähriger in Schnellrestaurant von zwei Unbekannten geschlagen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Mehrere, vermutlich jugendliche Männer, hatten es am Dienstagabend (29.4.) nach einer verbalen Auseinandersetzung auf einen 35-jährigen Mann abgesehen. Zuvor hatte der Mann sein Auto auf dem dazugehörigen Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Kasinostraße parken wollen. Dort waren mehrere Jugendliche am Fußballspielen, welche er bat zur Seite zu gehen. Als diese nicht gehen wollten, stellte er sein Fahrzeug an anderer Stelle ab und ging gemeinsam mit seiner Begleitung in das Schnellrestaurant. Etwa fünf bis sechs Jugendliche gingen ihm gegen 22.40 Uhr nach und forderten ein Gespräch auf dem Parkplatz, was der 35-Jährige ablehnte. Daraufhin schlugen zwei von ihnen den Mann mehrfach in Richtung Kopfbereich. Im Anschluss flüchtete die Gruppe junger Männer in unbekannte Richtung.

Beide Tatverdächtige haben laut Zeugenaussagen ein arabisches Erscheinungsbild. Einer war circa 1,90 Meter groß und trug einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Hose. Zu dem anderen Täter ist lediglich eine graue Oberbekleidung bekannt.

Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz oder innerhalb des Fast-Food-Restaurants beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell