Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Versuchter Diebstahl von Autoteilen

Festnahme eines 17-Jährigen

Griesheim (ots)

Nachdem ein 17-jähriger junger Mann am Dienstagabend (29.4.) gegen 19 Uhr versuchte Autoteile zu stehlen, wurde er im Anschluss nach einer kurzen Verfolgung durch einen Zeugen und Ordnungshüter der Polizeistation Griesheim festgenommen.

Der Tatverdächtige machte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Georg-Büchner-Straße an einem Fahrzeug zu schaffen, was einem aufmerksamen Zeugen auffiel. Dieser alarmierte die Polizei und störte die Handlungen des jungen Manns, woraufhin er das Weite suchte und flüchtete. Durch die Unterstützung des Zeugen und einer sofort hinzugezogenen Polizeistreife der Polizeistation Griesheim konnte der junge Mann im Anschluss in Tatortnähe festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der junge Dieb erheblichen Widerstand, wodurch sich ein 22-jähriger Polizeibeamter leicht verletzte. Der Tatverdächtige wurde mit auf die Polizeiwache genommen und dort musste er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Danach wurde der 17-Jährige durch die Streife in die Obhut seines Erziehungsberechtigten übergeben.

Den jungen Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des versuchten Diebstahls sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell