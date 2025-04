POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) - Eine Baustelle in der Taunusstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (29.04.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten eine Aluminium-Kabeltrommel im Wert von rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 ...

