Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Unfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots)

Am Montag, den 28.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lehrstraße in Heppenheim. Hierbei beschädige ein bislang unbekannter Pkw einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten silbernen Subaru beim Ein- bzw. Ausparken im Bereich des vorderen amtlichen Kennzeichens. Anschließend entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen

