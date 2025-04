POL-GG: Raunheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Am Montag, den 28.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lehrstraße in Heppenheim. Hierbei beschädige ein bislang unbekannter Pkw einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten silbernen Subaru beim Ein- bzw. Ausparken im Bereich des vorderen amtlichen Kennzeichens. Anschließend entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Der ...

