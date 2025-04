Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbruch beschäftigt Polizei/Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Der Einbruch in eine Wohnung im Laufe des Montags (31.3.) beschäftigt jetzt die Kriminalpolizei. Zwischen 15.45 und 19.50 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstür in die Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße ein und durchsuchten anschließend die Zimmer nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fielen hierbei unter anderem Schmuck, Geld, Dokumente und Armbanduhren in die Hände

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

