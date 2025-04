Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Falsche Handwerker erbeuten mehrere hundert Euro

Wer hat etwas gesehen?

Dieburg (ots)

Am Montagnachmittag (31.3.) zwischen 14 und 15 Uhr schafften es bislang unbekannte Kriminelle eine Seniorin um ihr Bargeld zu bringen und erbeuteten mehrere hundert Euro. Die Unbekannten gaben sich als falsche Handwerker aus und verschafften sich, unter dem Vorwand ein Wasserrohrbruch überprüfen zu müssen, Zutritt in die Wohnung der älteren Dame. Erst nachdem die Trickdiebe in unbekannte Richtung das Weite suchten, merkte die Seniorin, dass sie bestohlen worden ist und mehrere Scheine Bargeld fehlen.

Einer der unbekannten Personen soll 45 bis 50 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß gewesen sein. Er sei kräftiger Statur gewesen und habe eine Kappe getragen.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Thomas-Edison-Straße machen? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell