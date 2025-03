Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autofahrerin kollidiert mit Motorroller/17-Jährige tödlich verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montagmittag (31.03.), gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 486, zwischen Mörfelden und Rüsselsheim, ein tödlicher Verkehrsunfall. Aus bislang nicht geklärter Ursache kollidierte eine 44 Jahre alte Autofahrerin mit dem Motorroller eines 55 Jahre alten Mannes. Hierbei wurde die 17-jährige Sozia des Mannes so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Der 55-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Autofahrerin wurde lediglich vorsorglich, ihre 11-jährige Mitfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Streckenabschnitt ist derzeit noch für die Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben Polizei, Feuerwehr und der Stadtpolizei waren mehrere Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt im Einsatz.

