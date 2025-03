Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Berauscht mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

53-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Weil er berauscht am Steuer eines Autos mit geklauten Kennzeichen saß, muss sich ein 53-jähriger Mann nach einer Verkehrskontrolle in der Pallaswiesenstraße am Montagmorgen (31.3.) in mehreren strafrechtlichen Verfahren verantworten.

Gegen 4 Uhr stoppte ein Streifenteam ein Auto zur Kontrolle. Bei der Überprüfung fielen den Beamten bei dem Fahrer körperliche Anzeichen auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Drogenschnelltest reagierte anschließend positiv. Der Abgleich mit den polizeilichen Fahndungsbestand ergab zudem einen Treffer. Die Kennzeichen waren wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben. Im Inneren des Fahrzeuges stellten die Ordnungshüter zudem Werkzeug sowie mehrere Fahrradteile sicher. Ob das Fahrzeug ebenfalls geklaut wurde beziehungsweise die sichergestellten Gegenstände weiteren Straftaten zugeordnet werden können, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Der 53-jährige Fahrer wurde im Anschluss mit auf die Polizeiwache genommen, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

